Conor Gallagher zmieni otoczenie? Atletico Madryt stawia warunek

Atletico Madryt nie ma zamiaru wypożyczać Conora Gallaghera. Jeśli 25-letni pomocnik odejdzie z hiszpańskiej ekipy, to na zasadzie transferu definitywnego - ustalił portal Estadio Deportivo.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Man United sprowadzi Gallaghera? Wypożyczenie nie wchodzi w grę

Conor Gallagher jest coraz częściej łączony z możliwym powrotem do Premier League. Sytuację pomocnika Atletico Madryt uważnie monitorują takie drużyny jak Manchester United, Tottenham Hotspur oraz Newcastle United.

Trudno jednak jednoznacznie przesądzić, czy 25-letni Anglik wróci na Wyspy Brytyjskie już podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Scenariusz ten jest możliwy, lecz hiszpański klub jasno określa swoje warunki.

Jak informuje dziennik „Estadio Deportivo”, Atletico Madryt nie ma zamiaru wypożyczać Conora Gallaghera. Jeśli pomocnik odejdzie z zespołu Los Rojiblancos, to na zasadzie transferu definitywnego. Madrytczycy nie rozważają czasowego rozstania z zawodnikiem, a potencjalni zainteresowani muszą liczyć się z dużym wydatkiem. Wartość rynkowa Anglika szacowana jest bowiem na 30-50 milionów euro.

Conor Gallagher od połowy 2024 roku reprezentuje barwy Atletico Madryt, do którego trafił z Chelsea za 42 miliony euro. Jest wychowankiem londyńskiego klubu, a doświadczenie zdobywał również na wypożyczeniach w Crystal Palace oraz West Bromwich Albion. W La Lidze rozegrał dotąd 50 spotkań, zdobywając 5 bramek i notując 3 asysty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.