Como przeprowadziło spektakularny transfer. Jeden z największych w historii

Como przeprowadziło jeden z najbardziej efektownych ruchów na finiszu okna transferowego we Włoszech. Klub zdołał sfinalizować transfer młodego Szweda dosłownie w ostatnich minutach przed zamknięciem rynku.

PressFocus Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Como inwestuje odważnie i stawia na duży talent

Como do samego końca walczyło o zamknięcie ważnej transakcji. Dokumenty zostały zarejestrowane w Lega Serie A niemal w ostatniej chwili. Dzięki temu klub zdążył przed oficjalnym zakończeniem okna transferowego. Operacja była prowadzona pod dużą presją czasu.

Nowym zawodnikiem zespołu został Adrian Lahdo, który trafił do Włoch z Hammarby. Według Sky Sport Italia koszt transferu wyniósł około 10 milionów euro. To bardzo poważna inwestycja, jedna z największych w historii klubu, zwłaszcza że pomocnik dopiero w grudniu skończył osiemnaście lat. Como wyraźnie pokazuje, że myśli długofalowo i nie boi się sięgać po młodych graczy.

Lahdo jest wychowankiem akademii Hammarby i uchodzi za jeden z największych talentów swojego rocznika w Szwecji. W Como będzie pracował pod okiem Cesca Fabregasa, co ma odegrać kluczową rolę w jego dalszym rozwoju. Klub liczy, że odpowiednie środowisko pozwoli szybko przygotować go do realiów Serie A.

Transfer Szweda był najgłośniejszym ruchem Como w ostatnim dniu okna, ale nie jedynym. Zespół dopiął także kilka innych operacji. Patrick Cutrone przeniósł się na wypożyczenie do Monzy. Fellipe Jack trafił do Catanzaro, Tommaso Fumagalli do Reggiany, a Jacopo Simonetta do Siracusy.

