Cios dla Barcelony. Szwedzki talent wybrał grę w Anglii

Barcelona gościła ostatnio Bergvalla w siedzibie klubu

Zawodnik był oczarowany Barceloną

Ostatecznie zdecydował się jednak na przenosiny do Tottenhamu

Barcelona zaskoczona decyzją zawodnika

Lucas Bergvalll to największy talent szwedzkiego futbolu. Działaczom Barcelony bardzo zależało na tym, by go pozyskać. Katalończycy zaprosili piłkarza Djurgarden do siedziby klubu, po której oprowadzał go sam Deco. 17-latek miał być zachwycony możliwością dołączenia do Katalońskiego klubu i ogrywania się w drugim zespole.

W Barcelonie nie wiedzieli jednak, że Bergvall wybierał się później na wizytę do kolejnego klubu – Tottenhamu. The Athletic donosi, że Szwed wybrał ostatecznie właśnie Anglików i trenowanie pod okiem menedżera Ange’a Postecoglou.

Spurs wynegocjowali, że pozyskają 17-latka za 10 milionów euro plus dodatkowe bonusy. W piątek zawodnik ma przejść testy medyczne i podpisać umowę na 5 lat. Jego transfer dojdzie do skutku zaraz po zakończeniu obecnego sezonu.

