fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy FC Barcelony

Eric Garcia na celowniku Tottenhamu Hotspur

FC Barcelona rywalizuje na finiszu sezonu na kilku frontach. Jednocześnie zaczynają się spekulacje na temat zawodników, mogących latem zmienić barwy klubowe. Ciekawe wieści na temat Erica Garcii przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekazał, że chętny na transfer z udziałem piłkarza może być Tottenham Hotspur. Eric Garcia trafił do Barcy w lipcu 2021 roku z Manchesteru City. Tym samym, gdyby transakcja z udziałem zawodnika do The Spurs stała się faktem, to gra w ekipie z Premier League nie byłaby nowością dla 24-latka.

W każdym razie sam transfer nie będzie łatwy, mając na uwadze to, że 11-krotny reprezentant Hiszpanii ma umowę ważną z klubem z Camp Nou do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się z kolei w wysokości 15 milionów euro.

Eric Garcia w przypadku transferu do Tottenhamu musiałby się liczyć z ciekawą rywalizacją. O miejsce w składzie mógłby walczyć między innymi z takimi piłkarzami jak: Cristian Romero, Ben Davies czy Micky van de Ven.

Urodzony w Barcelonie zawodnik wystąpił w tej kampanii w 33 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też jedną asystę. Na boisku Eric Garcia spędził 1400 minut. Kolejny występ może zaliczyć w sobotę, gdy Barca na wyjeździe zmierzy się z Leganes. Mecz w ramach 31. kolejki La Liga zacznie się o godzinie 21:00.

