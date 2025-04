fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Fede Valverde może trafić z Realu Madryt do Manchesteru City

Man City nie może zaliczyć kampanii 2024/2025 do udanych, więc latem władze klubu chcą zrobić wszystko, aby w następnym sezonie sytuacja się nie powtórzyła. Interesujące wieści na temat ewentualnych wzmocnień klubu przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podało, że na radarze jednego z gigantów Premier League znalazł się Fede Valverde. Zwolennikiem takiego ruchu ma być przede wszystkim Josep Guardiola, ceniący u zawodnika przygotowanie fizyczne i inteligencję taktyczną. Ponadto wszechstronność piłkarza mogłaby zapewnić obsadę na kilku pozycjach w szeregach ekipy z ligi angielskiej.

W każdym razie Real na dzisiaj nie bierze pod uwagę rozstania z Fede Valverde, na co wpływ mają takie czynniki jak: zaangażowanie, talent i ciągły rozwój, wymienia Fichajes.net. Jeśli jednak pojawiłaby się lukratywna oferta, na co na pewno stać sterników The Citizens, to niczego nie można wykluczyć.

Obecna umowa Fede Valverde z klubem z Madrytu obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Z kolei rynkowa wartość 69-krotnego reprezentanta Urugwaju kształtuje się w wysokości 130 milionów euro.

W tym sezonie Fede Valverde wystąpił jak na razie w 48 meczach, notując w nich osiem trafień i siedem asyst. 26-latek może grać zarówno na środku, jak i na pewnej pomocy. Urugwajczyk może być też ustawiany na skrzydle.

