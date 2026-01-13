Fenerbahce prowadzi rozmowy z Napoli. To byłby hitowy ruch

Noa Lang może zamienić SSC Napoli na Fenerbahce Stambuł. Turecki klub rozpoczął rozmowy z mistrzem Włoch w sprawie transferu holenderskiego skrzydłowego - podaje Nicolo Schira.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Domenico Tedesco - trener Fenerbahce Stambuł

Noa Lang na radarze Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł kilka dni temu osiągnęło duży sukces, pokonując Galatasaray Stambuł 2:0 i sięgając po Superpuchar Turcji. Ekipa Żółtych Kanarków nie zamierza jednak spoczywać na laurach i konsekwentnie walczy o kolejne trofea, w tym mistrzostwo kraju. Władze klubu znad Bosforu są świadome, że do realizacji ambitnych celów potrzebne są wzmocnienia, dlatego wykazują dużą aktywność na rynku transferowym. Priorytetem jest zwiększenie jakości kadry oraz rywalizacji na kluczowych pozycjach.

Tej zimy na Sukru Saracoglu Stadyumu trafili już Matteo Guendouzi, Anthony Musaba oraz Mert Gunok. Fenerbahce nie kończy jednak zakupów i planuje kolejne ruchy.

Na liście życzeń tureckiego giganta znalazł się Noa Lang. Jak informuje Nicolo Schira, klub ze Stambułu rozpoczął rozmowy z SSC Napoli w sprawie pozyskania holenderskiego skrzydłowego. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Noa Lang jak dotąd nie spełnia oczekiwań na Półwyspie Apenińskim. Koszulkę drużyny Azzurrich nosi od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona z PSV Eindhoven za 25 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 15-krotnego reprezentanta Holandii na 25 milionów euro.