Juventus zagiął parol na młodego Greka. Uchodzi za duży talent

10:55, 18. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Ekrem Konur

Christos Mouzakitis cieszy się zainteresowaniem czołowych europejskich klubów. Wśród nich znajduje się m.in. Juventus - poinformował Ekrem Konur.

Christos Mouzakitis
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christos Mouzakitis

Christos Mouzakitis przykuł uwagę Juventusu

Christos Mouzakitis uchodzi w tym momencie za jeden z największych talentów w europejskiej piłce. 19-letni grecki pomocnik został laureatem nagrody Golden Boy Web 2025, uzyskując najwięcej punktów w głosowaniu kibiców. Nic więc dziwnego, że perspektywiczny zawodnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wiele wskazuje na to, iż młody piłkarz opuści Olympiakos Pireus już w najbliższym letnim okienku transferowym.

Dotychczas Mouzakitis był łączony z takimi ekipami jak Real Madryt, Atletico Madryt, SSC Napoli, AC Milan czy Inter Mediolan. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do wyścigu o zakontraktowanie zdolnego pomocnika dołączył również Juventus.

Siedmiokrotny reprezentant Grecji mógłby pomóc w rozwiązaniu problemów zespołu Bianconerich w środku pola. Turyńczycy muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją ze strony innych europejskich gigantów w rywalizacji o podpis młodzieńca.

Christos Mouzakitis jest wychowankiem wspomnianego wcześniej Olympiakosu, a do pierwszej drużyny awansował w połowie 2024 roku. Od tamtej pory rozegrał 70 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 7 asyst, stając się ważnym ogniwem zespołu z Pireusu. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 25 milionów euro, a kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje do 2029 roku.