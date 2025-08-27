Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Christopher Nkunku przymierzany do Milanu

AC Milan wciąż szuka wzmocnień do formacji ofensywnej i nie zamierza czekać do zimy z ewentualnymi ruchami transferowymi. Jeszcze niedawno wydawało się, że nowym snajperem drużyny Massimiliano Allegriego zostanie Victor Boniface. Napastnik Bayeru Leverkusen był bowiem o krok od przeprowadzki na San Siro, lecz ten transfer ostatecznie upadł po oblanych przez 24-letniego Nigeryjczyka testach medycznych. W tej sytuacji mediolańczycy muszą szukać alternatywy. Włodarze z Lombardii rozglądają się więc za piłkarzem, który mógłby natychmiast zwiększyć siłę rażenia linii ataku zespołu Rossonerich.

W ostatnich dniach w kontekście Milanu przewijały się nazwiska takich zawodników jak Dusan Vlahović (Juventus) czy Conrad Harder (Sporting Lizbona). Teraz na liście znalazła się kolejna interesująca opcja – Christopher Nkunku. Jak podaje Fabrizio Romano, działacze Rossonerich skontaktowali się już z Chelsea, aby poznać warunki ewentualnego transferu 27-letniego Francuza. Środkowy napastnik znajduje się na wylocie ze Stamford Bridge, a sam londyński klub jest gotowy wysłuchać propozycji. Włosi rozważają różne scenariusze, w tym zarówno transfer definitywny, jak i potencjalne wypożyczenie z możliwością wykupu.

Christopher Nkunku najprawdopodobniej opuści drużynę The Blues, ale czas pokaże, czy trafi akurat do Mediolanu. Francuz swoją karierę rozpoczął w Paris Saint-Germain, a następnie rozwinął skrzydła w Lipsku, gdzie stał się jednym z najlepszych napastników Bundesligi. W barwach Chelsea zmagał się z problemami zdrowotnymi, które ograniczyły jego występy w debiutanckim sezonie. Do tej pory rozegrał dla londyńczyków 62 spotkania, zdobył 18 bramek i zaliczył 5 asyst. Kontrakt snajpera z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, zaś fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.