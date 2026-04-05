Bayern interesuje się odkryciem Bundesligi. Musi zapłacić fortunę

Christian Kofane bardzo szybko zaaklimatyzował się w Bundeslidze. Jego świetna forma przykuła uwagę Bayernu Monachium - poinformował Ekrem Konur.

Christian Kofane łączony z Bayernem Monachium

Christian Kofane jest jednym z odkryć obecnego sezonu Bundesligi. 19-letni napastnik, który od niedawna przywdziewa koszulkę Bayeru Leverkusen, bardzo szybko zaaklimatyzował się na niemieckich boiskach. Jego znakomita postawa nie przechodzi bez echa na rynku transferowym i przyciąga uwagę największych klubów w Europie. Wszystko wskazuje na to, że latem może dojść do poważnej rywalizacji o podpis Kameruńczyka.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów poważnie zainteresowanych pozyskaniem Kofane jest Bayern Monachium. Bawarczycy widzą w nim idealnego zmiennika dla Harry’ego Kane’a, a w dłuższej perspektywie także jego następcę.

Sprowadzenie perspektywicznego snajpera nie będzie jednak łatwe, ponieważ Bayer oczekuje za swojego gwiazdora kwoty rzędu 60-70 milionów euro. Dodatkowo sytuację zawodnika monitorują również Arsenal, Chelsea oraz FC Barcelona.

Utalentowany napastnik trafił na BayArenę w lipcu 2025 roku za ponad pięć milionów euro z hiszpańskiego Albacete Balompie. W aktualnej kampanii rozegrał 40 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 40 milionów euro, choć potencjalna transakcja może być znacznie droższa. Kontrakt Kofane obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.