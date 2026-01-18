Chorwacki król strzelców w Zagłębiu Lubin?! [NASZ NEWS]

Od kilku dni bardzo głośno jest wokół Leonardo Rochy. Portugalczyk chciałby dalej grać w Zagłębiu Lubin, ale Raków skrócił wypożyczenie. Rozmowy wciąź trwają, ale... Z naszych informacji wynika, że w klubie z Dolnego Śląska pojawł się też temat króla strzelców z Chorwacji. Czy to jest właśnie ten plan B?

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Stadion Zagłębia Lubin

Gorąco wokół Rochy

Grudniowa decyzja o skróceniu wypożyczenia Leonardo Rochy przez Raków Częstochowa pociągnęła za sobą lawinę wydarzeń. Aby wykupić piłkarza Zagłębie Lubin musiało „nagle” uzbierać 900 tysięcy euro. I choć piłkarz chciał i chce zostać w Lubinie, to klub z Dolnego Śląska przekazał Rakowowi że nie wykupi tego gracza.

Zagłębie chciałoby to zrobić, ale dopiero latem, tak jak pierwotnie ustalono. W Rakowie na takie rozwiązanie mocno kręcono nosem, ale wydaje się, że rozmowy tak do końca jeszcze nie upadły.

Skuteczniejszy od Mulahusejnovicia

Natomiast… Z naszych informacji wynika, że w Zagłębiu pojawił się temat innego napastnika. Chodzi o Mihaela Mlinaricia, który ostatni sezon w lidze bośniackiej zakończył jako król strzelców.

Mlinarić strzelił 19 goli dla Velezu Mostar, wyprzedzając między innymi wielokrotnie polecanego czołowym polskim klubom Nardina Mulahusejnovicia (14 trafień). Do tego dorzucił 2 gole w Pucharze BiH (w czterech meczach).



Na uwagę zasługuje fakt, że Mlinarić sięgnął po tytuł króla strzelców grając w dość przeciętnej drużynie (Velez zajął dopiero siódme miejsce w lidze).

Po zakończeniu ostatniego sezonu 25-latek przeniósł się do FK Sarajewo, któreg według informacji Transfermarkt zapłaciło za niego 250 tysięcy euro. Ten sam portal wycenia Mlinaricia (181 cm wzrostu) na 600 tysięcy euro.

Do wzięcia za niecałe pół miliona euro

Mlinarić jest wszechstronny, bo może grać jako klasyczna 9, ale też jako numer 10. W tym sezonie w 19 ligowych meczach strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Jego ogólny dorobek w lidze BiH to 79 występów, 31 goli i 5 asyst.

Jego umowa obowiązuje do lata 2028 roku. Z naszych informacji wynika, że jego sprowadzenie kosztowałoby mniej niż pół miliona euro. Na Youtube można znaleźć sześciominutową kompilację jego goli i asyst. Trzeba przyznać, że niektóre są bardzo efektowne.