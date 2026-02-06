Pomocnik postawił Liverpoolowi twarde warunki. Jest na radarze Realu i Man City

Dominik Szoboszlai negocjuje nowy kontrakt z Liverpoolem i oczekuje ogromnej podwyżki. Według węgierskiego portalu Blikk sytuację pomocnika obserwują Real Madryt i Manchester City.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Szoboszlai domaga się wysokiego wynagrodzenia

Dominik Szoboszlai jest obecnie jednym z kluczowych zawodników Liverpoolu. W związku z tym pomocnik chce poprawy warunków umowy, która obowiązuje jeszcze przez ponad dwa lata. The Reds musieliby niemal podwoić pensję gwiazdy środka pola.

Według doniesień piłkarz chce zbliżyć się do zarobków Mohameda Salaha oraz Virgila van Dijka. Z jednej strony to ogromna kwota, z drugiej strony piłkarz uważa, że zapracował na taki poziom zarobków. Statystyki 25-latka w tym sezonie są całkiem solidne, ponieważ zdobył osiem bramek, dołożył siedem asyst i ma spory wpływ na zespół.

Sytuację Węgra uważnie obserwują także inne europejskie potęgi. Real Madryt oraz Manchester City to giganci, którzy mogliby spróbować wykorzystać ewentualną okazję na sprowadzenie Szoboszlaia.

Dlatego Liverpool musi działać szybko, żeby nie stracić jednego z filarów drużyny. Na razie jednak wygląda na to, że przyszłość wszechstronnego pomocnika wciąż jest otwarta.

