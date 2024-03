IMAGO / Gribaudi Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa może opuścić Juventus

Gwiazdorem interesują się wielkie marki

Najwięcej mówi się o przenosinach do Premier League

Federico Chiesa łączony z Premier League

Federico Chiesa oficjalnie przeniósł się do Juventusu w 2022 roku. Stara Dama zapłaciła za utalentowanego skrzydłowego ponad 40 milionów euro. Jednak po definitywnym transferze występy piłkarza raczej nie zachwycają sztabu z Allianz Stadium. Łącznie w barwach Bianconerich zawodnik zanotował 119 meczów, zdobył w nich 29 goli i zanotował 22 asysty.

Z najnowszych doniesień wynika, że w letnim oknie transferowym może dojść do kolejnego transferu Federico Chiesy. Gwiazdor Juventusu znalazł się na radarze gigantów Premier League, a mianowicie Liverpoolu i Manchesteru United. Oprócz tego całej sytuacji uważnie przygląda się Paris Saint-Germain. Kontrakt piłkarza wygasa w 2025 roku, a więc potencjalna cena transferu nie powinna być zbytnio wygórowana.

Federico Chiesa to lewy skrzydłowy, który uwielbia wchodzić w drybling i preferuje grę krótkimi podaniami. Piłkarz imponuje także szybkością, co czyni go naprawdę solidną opcją do wzmocnienia składu największych klubów Europy.