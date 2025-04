Chelsea jest gotowa aby tego lata pozyskać nowego bramkarza. Na celowniku klubu jest Vanja Milinković-Savić, a więc gracz Torino oraz były zawodnik Lechii Gdańsk. The Blues mogą aktywować klauzulę w wysokości 20 milionów euro, o czym donosi "Tuttosport".

Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Vanja Milinković-Savić na celowniku Chelsea

Chelsea w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Trzeba przyznać, że zespół z Londynu pod wodzą Enzo Mareski spisuje się lepiej, niż pewnie większość kibiców by się spodziewało. The Blues nadal mają szanse na wicemistrzostwo Anglii, co po latach posuchy byłoby dobrym zwiastunem przed kolejnym sezonem, w którym być może uda się znów powalczyć o wygranie w Premier League.

Do tego konieczne jednak będą wzmocnienia. Jedną z pozycji, o której mówi się w tym kontekście jest pozycja bramkarza. Według informacji przekazanych przez serwis “Tuttosport”, Chelsea jest gotowa aktywować klauzulę wykupu Vanji Milinkovicia-Savicia z Torino, która wynosi 20 milionów euro. Tym samym The Blues chcą wyprzedzić Manchester City w staraniach o byłego bramkarza Lechii Gdańsk, dla której Serb rozegrał w sumie 29 spotkań w sezonie 2016/17.

WIDEO: Skróty meczów Chelsea

Vanja Milinković-Savić w obecnych rozgrywkach ma na koncie 31 spotkań, w których zanotował w sumie 10 czystych kont. 28-latek w swojej karierze rozegrał w sumie 138 spotkań w Serie A. W przeszłości związany był m.in. z Manchesterem United oraz SPAL. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.

