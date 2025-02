Chelsea przygotowuje się do letniego okienka. Planuje wzmocnienia, co wiąże się także z koniecznymi rozstaniami. The Blues zamierzają sprzedać Trevoha Chalobaha - donosi "Football Insider".

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Chelsea sprzeda Chalobaha. Musi zarobić

Chelsea chce w tym sezonie awansować do Ligi Mistrzów. Na obecnym etapie zajmuje szóste miejsce w tabeli Premier League, a do pierwszej czwórki traci punkt. Na Stamford Bridge oczekuje stałego rozwoju, więc w kolejnej kampanii ekipa Enzo Mareski ma być gotowa do walki o najwyższe cele, w tym nawet mistrzostwo Anglii. Podczas letniego okienka nie zabraknie działań, które będą mieć na celu wzmocnienie składu. Jednym z priorytetów jest znalezienie obrońcy z najwyższej półki. Media łączą klub ze Stamford Bridge z takimi zawodnikami, jak Ousmane Diomande czy Marc Guehi.

Transfery do drużyny wiążą się także z nieuniknionymi rozstaniami. Najpierw Chelsea musi zarobić, a dopiero później będzie w stanie sprowadzać nowych piłkarzy. “Football Insider” informuje, że na wylocie znajduje się Trevoh Chalobah. Obrońca ma zostać poświęcony, tak aby zarobione na nim pieniądze przeznaczyć na wzmocnienia.

25-latek stale szuka dla siebie miejsca. Przed sezonem Chelsea go skreśliła, więc ten trafił na wypożyczenie do Crystal Palace. Problemy kadrowe w obronie zmusiły The Blues do przedwczesnego sprowadzenia Anglika, który niezwłocznie wskoczył do składu. Maresca w dalszym ciągu nie jest jego zwolennikiem, dlatego mają to być jego ostatnie miesiące na Stamford Bridge. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 13 milionów euro, ale kwota transferu z pewnością byłaby wyższa.