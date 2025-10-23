Chelsea zamierza wzmocnić pozycję napastnika. The Blues od razu planują sprowadzić dwóch zawodników. Na ich radarze znaleźli się Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto) i Dusan Vlahović (Juventus) - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Dusan Vlahović i Samu Omorodion Aghehowa mogą wzmocnić Chelsea

Chelsea w trwającej kampanii prezentuje solidną formę. Kibice The Blues ostatnio oglądali popis swojej ukochanej drużyny. Podopieczni Enzo Mareski odnieśli okazałe zwycięstwo nad Ajaxem Amsterdam w rozgrywkach Ligi Mistrzów (5:1). Teraz londyńczycy będą chcieli pójść za ciosem, ponieważ w najbliższą sobotę zmierzą się u siebie z Sunderlandem.

Nie od dziś wiadomo, że Chelsea chce wzmocnić pozycję napastnika. Najnowsze przełomowe informacje w tej sprawie przekazuje „TEAMtalk”. Otóż The Blues planują przeprowadzić szturm transferowy. Ich celem jest pozyskanie dwóch zawodników. W kręgu ich zainteresowań znaleźli się Dusan Vlahović z Juventusu i Samu Omorodion Aghehowa, który na co dzień reprezentuje barwy FC Porto.

O ile sprowadzenie Serba nie będzie trudnym zadaniem, o tyle pozyskanie Hiszpana będzie wiązało się olbrzymim wydatkiem. Klauzula odstępnego w umowie napastnika z FC Porto wynosi aż 100 milionów euro. Portugalczycy nie mają w planach schodzić z ceny, więc londyńczycy będą musieli wyłożyć taką kwotę na stół.

Dusan Vlahović natomiast nie znajduje się w planach Juventusu. Reprezentant Serbii wciąż stanowi o sile zespołu, ale Stara Dama chce jak najszybciej z nim zakończyć współpracę.