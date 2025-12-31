Chelsea rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, The Blues zamierzają powalczyć o Marca Guehiego z Crystal Palace. Anglik znajduje się też na celowniku innych gigantów - przekazuje "Footbal Insider".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Guehi celem Chelsea

Chelsea była jednym z kandydatów do zdobycia tytułu mistrza Premier League. Podopieczni Enzo Mareski jednak ostatnio prezentują kiepską formę, przez co liderujący Arsenal odskoczył im już na 15 punktów. Wydaje się, że The Blues już wypisali się z walki o trofeum. Władze klubu natomiast mają świadomość braków kadrowych i rozpoczęli poszukiwania odpowiednich wzmocnień.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Chelsea przekazuje „Football Insider”. Otóż The Blues rozważają przeprowadzenie wielkiego wzmocnienia. W kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Marc Guehi z Crystal Palace. Reprezentant Anglii nie może się dogadać z obecnym pracodawcą i już w letnim okienku może być zawodnikiem bez klubu.

Chelsea jednak będzie musiała zmierzyć się z olbrzymią konkurencją. Marc Guehi jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Anglik znajduje się na celowniku m.in. Realu Madryt czy też Bayernu Monachium. Zapowiada się zatem interesująca walka o sprowadzenie zawodnika z Selhurst Park.

Marc Guehi w trwającej kampanii rozegrał aż 29 spotkań. Reprezentant Anglii może się pochwalić świetnymi liczbami jak na defensora. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.