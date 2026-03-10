Chelsea szuka nowego bramkarza. Gigant chce przyspieszyć działania

Chelsea szuka nowego golkipera przed letnim oknem transferowym. Klub ze Stamford Bridge przyspiesza starania o Robina Roefsa z Sunderlandu - donosi "Football Insider".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Robin Roefs na liście życzeń Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Premier League. W ostatnim meczu ligowym z Aston Villą (1:4) między słupkami wystąpił Filip Jorgensen, który tymczasowo zastąpił Roberta Sancheza. 28-letni Hiszpan już wrócił do bramki w kolejnym meczu Pucharu Anglii z Wrexham AFC.

Jak podaje portal „Football Insider”, Chelsea przyspiesza swoje konkretne starania o Robina Roefsa z Sunderlandu. 23-letni Holender od momentu przejścia na Stadium of Light z NEC Nijmegen w sierpniu 2025 roku pełni rolę numeru jeden w drużynie. Anglicy zapłacili za holenderskiego bramkarza za 10,5 mln euro.

W swoim debiutanckim sezonie w Premier League Roefs rozegrał 28 meczów, zachowując osiem czystych kont i tracąc zaledwie 34 gole. Jego forma i wskaźniki skuteczności plasują go w czołówce bramkarzy ligi. Dodatkowo młody wiek i potencjał rozwojowy sprawiają, że jest postrzegany jako naturalny kandydat do roli numeru jeden na wiele lat w Chelsea.

Sunderland wycenia Roefsa na około 50 milionów funtów, co sprawia, że letnie okno transferowe może wymusić szybkie decyzje ze strony The Blues. Aby zakontraktować Holendra, Chelsea będzie musiała działać sprawnie, zanim inne kluby Premier League dołączą do wyścigu o Holender. Kontrakt Roefsa na Stadium of Light obowiązuje do czerwca 2030 roku.