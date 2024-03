IMAGO / Federico Pestellini Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro wzbudza wielkie zainteresowanie na rynku transferowym

O 18-latka do tej pory zabiegali Real Madryt, Manchester United oraz PSG

Do wyścigu o podpis zdolnego stopera podobno dołączyła Chelsea

Leny Yoro przymierzany do Chelsea

Kontrakt Thiago Silvy z Chelsea wygasa już 30 czerwca 2024 roku i wiele wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Doświadczony Brazylijczyk może przenieść się do macierzystego Fluminense, dlatego The Blues szukają następcy 39-latka.

Jak poinformował brytyjski dziennik “Evening Standard”, uwagę londyńczyków przykuł Leny Yoro z Lille. Chelsea nie będzie miała jednak łatwo w walce o sprowadzenie utalentowanego stopera, o którego zabiegają również Real Madryt, Manchester United oraz PSG.

Faworytami w wyścigu o pozyskanie perspektywicznego 18-latka podobno są Królewscy, którzy najbliższego lata z ligi francuskiej mają ściągnąć także Kyliana Mbappe.