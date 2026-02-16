Chelsea sprzeda tych graczy. Nie prezentują odpowiedniego poziomu

Chelsea po zakończeniu sezonu chce rozstać się z trzema obrońcami. Znamy nazwiska zawodników, którzy nie "prezentują poziomu The Blues".

Chelsea rozstanie się z trójką defensorów

Lato w Londynie będzie gorące. Liam Rosenior, który od stycznia odpowiada za wyniki Chelsea, bez wątpienia będzie chciał dokonać zmian w kadrze swojego zespołu. Już teraz wiemy, że The Blues wystawią na listę transferową przynajmniej trzech zawodników. Portal TEAMtalk ujawnia, że tercet obrońców nie znajduje się w planach Anglika na nowy sezon.

Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile i Trevoh Chalobah to piłkarze, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu. Chelsea zamierza pozbyć się wspomnianych graczy i czeka na oferty potencjalnych zainteresowanych usługami wyżej wymienionych defensorów.

Adarabioyo w tym sezonie rozegrał 20 meczów i zdobył jedną bramkę, Badiashile zanotował 15 występów, a Chalobah zaliczył 35 spotkań i trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Portal Transfermakt wycenia 28-latka na 20 milionów euro, 24-latka na 18 mln, a 26-latka na 35 mln. Każdy z zawodników jest związany z Chelsea przynajmniej dwuletnim kontraktem. Natomiast umowa Badiashile’a obowiązuje aż do 30 czerwca 2028 roku.

