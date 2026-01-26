Chelsea skreśliła stopera. Zgłosiły się po niego dwa kluby Premier League

Leeds United chce wykorzystać końcówkę zimowego okna transferowego i sięgnąć po doświadczonego obrońcę Chelsea. Jak donosi Football Insider, klub z Elland Road chce uprzedzić Crystal Palace.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Disasi może odejść z Chelsea. Klub już na niego nie liczy

Axel Disasi od miesięcy pozostaje poza pierwszą drużyną Chelsea i jego sytuacja nie uległa zmianie także po roszadach trenerskich. Francuz nie zagrał w Premier League od kwietnia, a w tym sezonie występował jedynie w drużynie U21. W związku z tym The Blues są gotowi rozważyć jego odejście, najlepiej jeszcze tej zimy.

Leeds United od dawna monitoruje sytuację środkowego obrońcy. Zespół Premier League zmaga się ostatnio z urazami w defensywie, dlatego potrzebuje szybkiego wzmocnienia. Disasi miałby dać doświadczenie i stabilność. Klub chce jak najszybciej sfinalizować transakcję.

Sytuację komplikuje jednak zainteresowanie Crystal Palace. Klub z Selhurst Park bierze go pod uwagę jako następcę Marca Guehiego. 27-latek może jednak nie mieć gwarancji regularnych występów w zespole Olivera Glasnera. Nie jest więc pewne, czy ten kierunek przekona zarówno piłkarza, jak i The Blues.

Największym problemem jest brak rytmu meczowego Disasiego. Mimo to jak podaje „Football Insider” Leeds chce go sprowadzić do siebie. Najbliższe dni zadecydują o tym, gdzie Francuz spędzi drugą część sezonu.

