Chelsea rusza po utalentowanego Argentyńczyka. Robi furorę w Serie A

21:57, 28. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Santiago Castro coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Serie A i przyciąga uwagę klubów z Premier League. Według La Gazzetta dello Sport Chelsea dołączyła do wyścigu o napastnika Bologni.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Santiago Castro na celowniku Chelsea

Bologna przygląda się rosnącemu zainteresowaniu Santiago Castro ze strony angielskich klubów. 21-letni napastnik notuje solidny sezon i coraz częściej znajduje się na listach skautów z Premier League. Jego rozwój nie umknął uwadze zespołów, które konsekwentnie inwestują w młodych zawodników o dużym potencjale.

Chelsea jest jednym z klubów, które rozważają transfer Argentyńczyka. Londyńczycy mają problem ze skutecznością i szukają nowych rozwiązań w ofensywie. Castro wpisuje się w ich strategię długofalową. To zawodnik młody, dynamiczny i wciąż daleki od piłkarskiego sufitu, co daje pole do rozwoju.

POLECAMY TAKŻE

John Terry
John Terry kandydatem na trenera angielskiej drużyny
Enzo Maresca
Chelsea wzmocni linię pomocy? Zaskakujący cel transferowy
Joao Pedro
Chelsea przebudowała ofensywę. Tych transferów może żałować

Zainteresowanie nie ogranicza się jednak tylko do ekipy The Blues. W grze pozostają także Aston Villa oraz Nottingham Forest. Wcześniej pojawiały się również sygnały ze strony Evertonu. Kluby z Premier League bacznie śledzą sytuację, choć żaden z klubów nie chce przepłacać za zawodnika, który dopiero buduje swoją pozycję na najwyższym poziomie.

Santiago Castro ma kontrakt z Bologną ważny do 2028 roku, a klub liczy na jego przedłużenie. Rossoblu zdają sobie sprawę, że nowa umowa znacząco zwiększyłaby wartość rynkową piłkarza i utrudniła potencjalny transfer. Z perspektywy angielskich klubów kluczowe będzie więc to, czy zawodnik zdecyduje się na szybki kolejny krok w karierze. Napastnik jest obecnie wyceniany na około 35 milionów euro.

Zobacz również: Flick poprosił Barcelonę o wielki transfer. Kwota może być problemem