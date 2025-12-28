Chelsea rusza po utalentowanego Argentyńczyka. Robi furorę w Serie A

Santiago Castro coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Serie A i przyciąga uwagę klubów z Premier League. Według La Gazzetta dello Sport Chelsea dołączyła do wyścigu o napastnika Bologni.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Santiago Castro na celowniku Chelsea

Bologna przygląda się rosnącemu zainteresowaniu Santiago Castro ze strony angielskich klubów. 21-letni napastnik notuje solidny sezon i coraz częściej znajduje się na listach skautów z Premier League. Jego rozwój nie umknął uwadze zespołów, które konsekwentnie inwestują w młodych zawodników o dużym potencjale.

Chelsea jest jednym z klubów, które rozważają transfer Argentyńczyka. Londyńczycy mają problem ze skutecznością i szukają nowych rozwiązań w ofensywie. Castro wpisuje się w ich strategię długofalową. To zawodnik młody, dynamiczny i wciąż daleki od piłkarskiego sufitu, co daje pole do rozwoju.

Zainteresowanie nie ogranicza się jednak tylko do ekipy The Blues. W grze pozostają także Aston Villa oraz Nottingham Forest. Wcześniej pojawiały się również sygnały ze strony Evertonu. Kluby z Premier League bacznie śledzą sytuację, choć żaden z klubów nie chce przepłacać za zawodnika, który dopiero buduje swoją pozycję na najwyższym poziomie.

Santiago Castro ma kontrakt z Bologną ważny do 2028 roku, a klub liczy na jego przedłużenie. Rossoblu zdają sobie sprawę, że nowa umowa znacząco zwiększyłaby wartość rynkową piłkarza i utrudniła potencjalny transfer. Z perspektywy angielskich klubów kluczowe będzie więc to, czy zawodnik zdecyduje się na szybki kolejny krok w karierze. Napastnik jest obecnie wyceniany na około 35 milionów euro.

