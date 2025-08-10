Chelsea rozważa sprzedaż zawodnika. Jest stanowisko zawodnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Renato Veiga chce opuścić Chelsea

Chelsea wydała już około 280 milionów euro na letnie wzmocnienia. Na Stamford Bridge trafili m.in. Joao Pedro z Brighton, Jamie Gittens z Borussii Dortmund oraz Jorrel Hato z Ajaxu Amsterdam. Londyński klub od dłuższego czasu planuje rozstanie z Renato Veigą, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Juventusie. Wciąż pojawia się jednak możliwość powrotu Portugalczyka do Starej Damy. Zainteresowanie środkowym defensorem wykazuje także Atletico Madryt.

W tym tygodniu The Blues poinformowali o poważnej kontuzji Leviego Colwilla, podstawowego obrońcy zespołu prowadzonego przez Enzo Mareskę. Colwill doznał urazu więzadła krzyżowego przedniego w kolanie, co oznacza długą przerwę w grze. Mimo to władze Chelsea nie zmieniły swoich planów i nadal rozważają sprzedaż Veigi. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane w najbliższych dniach.

Renato Veiga pozostaje niezadowolony z ograniczonej liczby minut pod włoskiego szkoleniowca. Portugalczyk nadal szuka klubu, w którym będzie miał większą szansę na regularną grę. 22-latek dołączył do klubu w ubiegłym roku z FC Basel za 14 milionów euro i szybko może pożegnać się z Premier League.

🚨⚠️ Chelsea consider Renato Veiga for sale even after Levi Colwill injury… and Veiga wants new chapter.



Talks to advance in the next days with several clubs keen after Atléti deal off. pic.twitter.com/hOypPoxRMn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Chelsea rozpoczęła proces przebudowy kadry, a Renato Veiga znalazł się na liście zawodników, którzy mogą opuścić klub. Ostateczne decyzje będą jednak zależne od dalszych ruchów transferowych. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, angielski klub nie stanie na przeszkodzie transferu Portugalczyka.