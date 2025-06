Chelsea ustaliła priorytet na lato. Za wszelką cenę chce bowiem pozyskać Jamie Bynoe-Gittensa z Borussii Dortmund, Londyńczycy liczą, że uda im się dopiąć transfer jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata - informuje "The Telegraph".

Źródło: The Telegraph

Jamie Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens celem Chelsea

Chelsea ma za sobą bardzo dobry sezon zwieńczony triumfem w Lidze Konferencji Europy, a także awansem do Ligi Mistrzów. Władze ze Stamford Bridge zabrali się już do pracy, aby odpowiedni wzmocnić drużynę Enzo Mareski. Głównym celem The Blues jest pozyskanie nowych ofensywnych graczy, którzy stanowiliby o sile zespołu. W tej sprawie już negocjują przyjście Liama Delapa i Hugo Ekitike.

Z informacji przekazanych przez „The Telegraph” dowiadujemy się, że Chelsea wytypowała priorytet na nadchodzące letnie okienko transferowe. The Blues bowiem chcą sięgnąć po wzmocnienie prosto z Bundesligi. W ich kręgu zainteresowań znajduje się Jamie Bynoe-Gittens z Borussii Dortmund. Anglik już od dawna jest obserwowany przez londyński zespół.

Wspomniane źródło zaznacza, że Chelsea gotowa jest skorzystać z klauzuli odstępnego w umowie Jamie Bynoe-Gittensa z Borussią Dortmund. Wynosi ona 50 milionów euro. Taka kwota nie stanowi problemu londyńczykom, a mogą zyskać zawodnika, który dotychczas błyszczał na boiskach Bundesligi.

Jamie Bynoe-Gittens w minionym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. W tym czasie angielski skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także pięć asyst.