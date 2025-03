Chelsea poluje na “nowego Neymara”. The Blues prowadzą rozmowy

Chelsea monitoruje sytuację 16-letniego Gabriela Meca z Gremio - podaje TBR Football. Młodego zawodnika porównuje się do Neymara i wkrótce może przenieść się do Premier League.

Chelsea nie odpuszcza

Chelsea rozważa sprowadzenie brazylijskiego talentu Gabriela Meca z Gremio. Już latem ubiegłego roku The Blues chcieli ściągnąć młodego zawodnika. Mimo to 16-latek zdecydował się pozostać w klubie, odrzucając ofertę Anglików. Jednak Chelsea nie rezygnuje i mocno naciska, by zakontraktować zawodnika na 2026 rok.

Tymczasem tego lata na Stamford Bridge trafi inny brazylijski talent. 17-letni Estevao Willian podpisał już wcześniej kontrakt z Chelsea.

Mec jest celem transferowym londyńczyków, którzy poszukują największych piłkarskich talentów na świecie. Podobnie jak Estevao, młody zawodnik Gremio jest porównywany do Neymara i oczekuje się, że w najbliższym czasie przeniesie się do Europy. Oprócz Chelsea również Barcelona prowadzi rozmowy z młodym talentem.

Mimo że Mec zaliczył dopiero dwa występy w pierwszym zespole Gremio, jego świetne występy w drużynach młodzieżowych zwróciły uwagę europejskich gigantów.

Poza Mecem Chelsea praktycznie dopięła już transfer Dennera Evangelisty, który ma dołączyć do klubu w 2026 roku. 17-letni lewy obrońca Corinthians trafi na Stamford Bridge za około 10 milionów euro plus bonusy. Kontrakt ma obowiązywać do 2032 roku, a oficjalne ogłoszenie wydaje się kwestią czasu.

Denner imponuje swoją formą w młodzieżowej drużynie Corinthians, gdzie w 18 meczach zdobył cztery gole i zanotował jedną asystę.

