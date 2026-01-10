Chelsea obserwuje Mateusa Mane z Wolverhampton. Według portalu "TEAMtalk", londyński klub skontaktował się z otoczeniem 18-letniego napastnika.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Mateus Mane na celowniku Chelsea

Chelsea w trwającej kampanii przechodzi trudny okres w Premier League. Piłkarze The Blues nie wygrali pięciu kolejnych spotkań w lidze i zajmują odległe 8. miejsce w tabeli. Po zmianie trenera, gdy Liam Rosenior zastąpił Enzo Mareskę, niektóre cele transferowe mogą ulec korekcie.

Według „TEAMtalk”, londyński klub zwrócił uwagę na wysoko ocenianego napastnika Wolverhampton Wanderers. Mowa o 18-letnim Mateusie Mane. Reprezentant Anglii w kategorii U-18 zdobył dotychczas dwie bramki w dziesięciu występach w Premier League. W angielskiej elicie dorzucił także dwie asysty.

Mane wyróżnia się dużym potencjałem i przyciągnął uwagę czołowych klubów angielskich. Napastnik wydaje się gotowy na kolejny krok w karierze. Wolves mogą mieć problem z jego zatrzymaniem, zwłaszcza że klub znajduje się w trudnej sytuacji ligowej i ryzykuje spadek z Premier League.

W Chelsea chętnie inwestują w młode talenty. The Blues wydaje się atrakcyjnym kierunkiem dla Mane. Choć Stamford Bridge oferuje duże możliwości rozwoju, młody zawodnik z pewnością bierze pod uwagę także niestabilność klubu związany z częstymi zmianami trenerów. Obecny kontrakt Mane w Wolves obowiązuje do czerwca 2029 roku. W najbliższych tygodniach można spodziewać się dalszych ruchów w sprawie utalentowanego napastnika.