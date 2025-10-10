Chelsea poluje na Brazylijczyka. W grze nawet 60 mln funtów

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Murillo może wzmocnić defensywę Chelsea

Chelsea rozczarowuje w obecnym sezonie Premier League. Zespół Enzo Mareski zajmuje 7. miejsce w tabeli, tracąc pięć punktów do liderującego Arsenalu. W Lidze Mistrzów również nie obyło się bez rozczarowań. Zdobywcy Klubowych Mistrzostw Świata otrzymali zimny prysznic w Monachium, przegrywając z Bayernem (1:3). W drugiej kolejce The Blues zrehabilitowali się jednak, pokonując Benfikę Lizbona (1:0).

Jak podaje „Football Insider”, w zimowym oknie transferowym londyński klub zamierza ruszyć po Murillo, który znakomicie spisuje się w barwach Nottingham Forest. 21-letni Brazylijczyk trafił na City Ground w sierpniu 2023 roku z Corinthians za kwotę 12 milionów euro. Od tamtej pory stał się jednym z najbardziej obiecujących młodych obrońców w Premier League. W trwającym sezonie Murillo rozegrał pięć spotkań we wszystkich rozgrywkach, choć we wrześniu doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni.

Murillo od dłuższego czasu znajduje się na radarze kilku europejskich gigantów. Oprócz Chelsea, zainteresowanie Brazylijczykiem wykazują również Arsenal, FC Barcelona i Bayern Monachium. Londyńczycy potrzebują wzmocnień w defensywie. Kontuzje m.in. Wesleya Fofany, Trevoha Chalobaha i Benoita Badiashile’a znacząco ograniczyły możliwości w linii obrony na początku sezonu. Murillo świetnie radzi sobie zwłaszcza w wyprowadzaniu piłki.

Nottingham zdaje sobie sprawę z wartości swojego zawodnika. Według źródeł, władze klubu mogą oczekiwać oferty w wysokości 50-60 milionów funtów. Kontrakt Murillo obowiązuje aż do końca sezonu 2028/29.