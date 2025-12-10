Chelsea zamierza wyłożyć na stół nawet 60 milionów euro. Na celowniku The Blues znalazł się Castello Lukeba. Gwiazda RB Lipska jest również celem Realu Madryt oraz Liverpoolu - przekazuje "TEAMtalk".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Castello Lukeba wzmocni Chelsea?

Chelsea przygotowuje się do zimowego okienka transferowego. Londyński zespół ma ogromne ambicje i chce wielkimi nazwiskami wzmocnić skład. Władze ze Stamford Bridge planują nawet osłabić FC Barcelonę. Na ich celowniku znalazł się bowiem Marc Casado. Hiszpan nie jest jedynym celem drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Chelsea może przeprowadzić niezwykle głośny transfer. I to prosto z Bundesligi. W kręgu zainteresowań londyńskiej drużyny znalazł się bowiem Castello Lukeba, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska. Francuz nie jest jedynie celem The Blues, ponieważ jego osoba znajduje się też w notesach Realu Madryt oraz Liverpoolu.

Chelsea jest bardzo zdeterminowana, aby pozyskać Castello Lukebę. Władze ze Stamford Bridge już przygotowują ofertę za obrońcę RB Lipska. Mówi się, że propozycja The Blues ma oscylować w granicach 55-60 milionów euro. Czas pokaże, czy francuski zawodnik finalnie zawita na boiska Premier League.

W obecnym sezonie Castello Lukeba rozegrał 14 spotkań w koszulce RB Lipska. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Kontrakt Francuza z niemieckim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.