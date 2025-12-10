Chelsea wkrótce może przeprowadzić głośny transfer. Prosto z FC Barcelony. Jak się okazuje, Marc Casado znalazł się właśnie na celowniku londyńskiego zespołu - informuje "TEAMtalk".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Marc Casado celem Chelsea

Chelsea od początku sezonu prezentuje dość wysoką formę. Ostatni występ londyńskiego zespołu jednak był kompletnie nieudany. Podopieczni Enzo Mareski okazali się gorsi od Atalanty Bergamo w Lidze Mistrzów (1:2). Władze ze Stamford Bridge mają świadomość, że drużyna nie jest jeszcze odpowiednio zbudowana. Klub planuje zatem w niedalekiej przyszłości przeprowadzić głośne transfery.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Chelsea może osłabić FC Barcelonę. Londyńczycy bacznie obserwują zawodników Dumy Katalonii. A zwłaszcza Enzo Maresca, który jest fanem kilku piłkarzy. W tym gronie znalazł się Marc Casado. The Blues uważnie obserwują poczynania pomocnika na hiszpańskich boiskach.

FC Barcelona ma znakomicie obsadzony środek pola, więc Chelsea wierzy, że uda im się wyciągnąć Marca Casado. Transfer będzie jednak trudno do zrealizowania. Hiszpański pomocnik wiąże przyszłość ze swoim klubem, a na dodatek Hansi Flick niezwykle mu ufa. Czas jednak pokaże, czy wychowanek Dumy Katalonii trafi na Stamford Bridge.

Marc Casado w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. Zawodnik FC Barcelony nie ma na koncie jeszcze trafienia. Może wyłącznie pochwalić się jedną asystą, którą zaliczył w meczu ligowym przeciwko Valencii.