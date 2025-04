Chelsea chce napastnika. Oferuje 40 mln euro

Chelsea myśli o pozyskaniu napastnika Villarrealu, Thierno Barry'ego. Jak podaje Fichajes, The Blues mogą zaoferować nawet 40 milionów euro za 22-letniego Francuza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea oferuje 40 milionów za Thierno Barry’ego

Thierno Barry znalazł się na liście życzeń Chelsea. Zawodnik, który latem trafił do hiszpańskiego klubu za 14 milionów euro z FC Basel, od razu zaimponował swoją skutecznością w La Liga. Jego błyskawiczny rozwój przyciągnął uwagę ekipy z Premier League, która chce pozyskać napastnika Villarrealu.

22-letni snajper w Hiszpanii rozgrywa udany sezon. W 27 meczach zdobył dziewięć bramek i zanotował trzy asysty, co przyciągnęło uwagę angielskich klubów. Chelsea szuka wzmocnień do ofensywy. Klub rozważa złożenie oferty na poziomie 40 milionów euro, widząc w Barrym napastnika o ogromnym potencjale.

Londyńczycy chcą odmłodzić swoją linię ataku, a Francuz idealnie pasuje do ich strategii budowy drużyny polegającej na sprowadzaniu młodych perspektywicznych zawodników.

Dla Barry’ego możliwość przejścia do Premier League jest kusząca, jednak nie zamierza on podejmować pochopnych decyzji. Villarreal nie wyklucza sprzedaży, ale oczekuje oferty adekwatnej do jego wartości.

Mierzący 1,95 m napastnik może występować także na prawym skrzydle. W swojej poprzedniej drużynie w barwach FC Basel zdobył 20 bramek w 41 spotkaniach.

