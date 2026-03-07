Chelsea może sprowadzić napastnika. W przeszłości był gwiazdą Premier League

10:54, 7. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Daily Briefing

Chelsea nawiązała kontakt w sprawie sprowadzenia byłego gracza Liverpoolu. Jak donosi serwis Daily Briefing, napastnik planuje opuścić Arabię Saudyjską i ponownie spróbować swoich sił w Premier League.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Darwin Nunez może przenieść się do Chelsea

Darwin Nunez może stać się bohaterem zaskakującego transferu w letnim okienku. Urugwajczyk aktualnie reprezentuje barwy Al-Hilal, ale chce wrócić do Europy. Sytuację Urugwajczyka monitoruje Chelsea, ponieważ szuka wzmocnień w ataku. Londyńczycy od dawna cenią profil snajpera i widzą w nim szansę na odświeżenie ofensywy.

Napastnik zarabia w Arabii ogromne pieniądze, ale jest gotowy na obniżkę pensji, żeby ułatwić przeprowadzkę na Stamford Bridge. Ekipa z Londynu mogłaby zaproponować mu na początek wypożyczenie. 26-latek miałby być solidną alternatywą dla borykającego się z formą Liama Delapa.

36-krotny reprezentant Urugwaju ma już spore doświadczenie na angielskich boiskach. W trakcie pobytu w Liverpoolu zdobył 40 bramek i wraz z zespołem sięgnął po mistrzostwo. Poza The Blues, zainteresowanie snajperem wykazuje również Newcastle United.

Niewątpliwie forma strzelecka zawodnika budzi pewne znaki zapytania u części kibiców. Mimo to Chelsea liczy, że powrót do znanego środowiska pozwoli mu odzyskać skuteczność.

