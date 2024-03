Endrick to jeden z tych zawodników, który budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. 17-latek latem tego roku zasili szeregi Realu Madryt, który wyłożył na transakcję krocie. Tymczasem ciekawą wypowiedzią na temat zawodnika podzielił się menedżer piłkarza.

fot. Imago / Pa Images / Jordan Pettitt Na zdjęciu: Endrick

Endrick to jeden z tych graczy, z którym wiązane są duże nadzieje

Na temat utalentowanego 17-latka wypowiedział się jego menedżer

Brazylijczyk latem trafi do Realu Madryt z Palmeiras, a transakcja została sfinalizowana już wiele miesięcy temu

Real Madryt uprzedził Chelsea w grze o Endricka

Endrick aktualnie broni barw brazylijskiego Palmeiras, z który pożegna się latem. Real Madryt wygrał wyścig po zawodnika. Chociaż nie brakowało dużo, aby 17-latek zakotwiczył w Premier League. Nawiązał do tego agent zawodnika.

– Myślę, że po przeprowadzce Neymara do FC Barcelony sternicy Realu Madryt zdecydowali, że nigdy nie przegapią nowych talentów, takich jak Vini czy Endric. Być może będzie to lekcja dla Chelsea, ponieważ początkowo to oni prowadzili w wyścigu o niego – mówił Frederico Pena w rozmowie cytowanej Telegraph.co.uk.

– Rodzice chłopca przyjechali do bazy Chelsea i byli pod wrażeniem. Działacze The Blues martwiła jednak cena za zawodnika. Później zgłosił się Real Madryt, który był skłonny zapłacić tyle, ile chciał Palmeiras. W tym momencie transakcja stała się dla Chelsea prawie niemożliwa – kontynuował agent Endricka.

– Ojciec zawodnika chciał, tylko aby Endrick został piłkarzem i trafił do Realu Madryt, więc dla niego było to wydarzenie o ogromnych rozmiarach. Vini rozmawiał także z Endrickiem, opowiedział mu o swoich doświadczeniach i dał pewne gwarancje – przekazał Frederico Pena.

