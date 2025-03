Chelsea monitoruje zaledwie 16-letniego tureckiego golkipera, Deniza Donmezera - podaje dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu. The Blues zamierzają wysłać skautów, żeby obserwowali jego poczynania w Adanie Demirspor.

Na zdjęciu: Robert Sanchez

Donmezer na celowniku Chelsea

Chelsea jest zainteresowany bramkarzem Adany Demirspor, Denizem Donmezerem. Klubowi skauci mają go obserwować już w przyszłym miesiącu. Przedstawiciele The Blues mają pojawić się na meczu przeciwko Eyupsporowi 13 kwietnia.

16-letni bramkarz cieszy się dużym uznaniem w całej Europie i ma przed sobą obiecującą przyszłość. Dla Chelsea mogłaby to być wartościowa inwestycja. Nie wiadomo jednak czy klub z Premier League sfinalizuje transfer już w najbliższym okienku.

Chelsea chce wzmocnić pozycję bramkarza, jednak wydaje się, że 16-latek nie jest jeszcze gotowy, by rywalizować o miejsce w pierwszym składzie. Jeśli dołączy do klubu, najprawdopodobniej trafi do drużyny młodzieżowej.

Robert Sanchez nie spełnia pokładanych w nim nadziei, dlatego klub szuka opcji na przyszłość. Donmezer ma być zainteresowany przejściem do tak wielkiego klubu jak Chelsea. Jego celem jest gra na najwyższym poziomie, a londyński klub może zapewnić mu taką możliwość.

Klub od momentu zmiany właściciela, zaczął stawiać na młode talenty. Enzo Maresca ma do dyspozycji szeroką kadrę pełną perspektywicznych zawodników.

Deniz Donmezer regularnie występuje w zespole, który znajduje się na ostatniej pozycji w tureckiej Super Lig. W bieżącym sezonie wystąpił w 16 meczach.

