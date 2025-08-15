Chelsea osiągnęła porozumienie. Gwiazda podpisze nowy kontrakt

Chelsea postanowiła przedłużyć kontrakt Marca Cucurelli - poinformował Fabrizio Romano. Hiszpański obrońca jest teraz związany ze Stamford Bridge do 2028 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Cucurella przedłuży kontrakt z The Blues

Chelsea FC postanowiła przypieczętować przyszłość z Markiem Cucurellą. 27-letni hiszpański obrońca jest kluczowym zawodnikiem Enzo Mareski i nic dziwnego, że klub szybko podjął decyzję o przedłużeniu z nim kontraktu. Jak podaje Fabrizio Romano, zawodnik osiągnął porozumienie w sprawie nowej umowy.

Cucurella dołączył do Chelsea z Brighton i po początkowych trudnych momentach szybko stał się niezastąpionym ogniwem defensywy. W ostatnim sezonie Hiszpan przyczynił się do zdobycia przez The Blues prestiżowych trofeów, takich jak Klubowe Mistrzostwa Świata oraz Liga Europy. Jego umiejętności i wszechstronność sprawiają, że Chelsea nie mogła pozwolić sobie na utratę zawodnika i zapewnienie stabilnej przyszłości było priorytetem.

Dla Cucurelli podpisanie nowej umowy oznacza spokój i możliwość pełnego skupienia się na Stamford Bridge. Hiszpan będzie chciał w nadchodzącym sezonie pomóc londyńczykom w rywalizacji w Premier League, jak i w europejskich pucharach.

🚨🔵 EXCL: Chelsea have now completed the agreement with Marc Cucurella over new deal.



Seen as key player on the pitch, leader off the pitch and really important for present/future.



New contract is signed and sealed for Cucurella at #CFC. pic.twitter.com/rtFc5R53Vt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

W ostatnim czasie Marc Cucurella był łączony z transferem do saudyjskiego Al-Nassr. 27-latek łącznie w barwach The Blues rozegrał 113 spotkań, zdobył osiem bramek i dorzucił dziewięć asyst. Wcześniej był także zawodnikiem Getafe, SD Eibar czy Barcelony, w której wystąpił w zaledwie jednym meczu.