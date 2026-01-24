Trent Alexander-Arnold na wylocie z Realu? Arbeloa zdecydował co dalej

Trent Alexander-Arnold nie ma najlepszego okresu. Jednak według AS wcześniejsze doniesienia o możliwym odejściu zawodnika z Realu Madryt są nieprawdziwe.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Arbeloa chce dać szansę gwieździe. Alexander-Arnold ma więcej grać

Trent Alexander-Arnold nie notuje najlepszego okresu w swojej karierze. Angielski defensor trafił na Santiago Bernabeu kilka miesięcy temu, a już pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie na wyspy. Jednak jak podaje „AS”, plotki o odejściu reprezentanta Anglii z Realu Madryt nie są prawdą.

Alvaro Arbeloa w pełni ufa swojemu podopiecznemu i cierpliwie czeka na jego powrót do zdrowia. Hiszpański szkoleniowiec zamierza włączyć go do wyjściowego składu i wydobyć z niego to, co najlepsze.

Liczne kontuzje uniemożliwiły 27-latkowi wywalczenie stałego miejsca w jedenastce Los Blancos. Z tego powodu Anglik nie wykorzystał nawet nieobecności kontuzjowanego Daniego Carvajala. Mimo to klub wciąż traktuje go jako jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie, a włodarze widzą w nim kluczowy element zespołu.

Dlatego zarząd hiszpańskiego giganta nie bierze pod uwagę sprzedaży byłego defensora Liverpoolu. Teraz liczy się przede wszystkim powrót do pełnej sprawności fizycznej. W bieżącym sezonie Alexander-Arnold wystąpił w jedenastu spotkaniach i zanotował jedną asystę.

