Chelsea i Man City chcą pomocnika z Bundesligi. To byłby głośny transfer

Chelsea oraz Manchester City umieściły na liście życzeń Aleksandara Pavlovicia z Bayernu Monachium - informuje "TEAMtalk". Giganci z Premier League planują ruszyć po pomocnika latem 2026 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Aleksandar Pavlović na radarze angielskich klubów

Chelsea FC oraz Manchester City znalazły się w gronie klubów uważnie monitorujących sytuację Aleksandara Pavlovicia. 21-letni pomocnik występuje w Bayernie Monachium. Jak informuje portal „TEAMtalk”, kluby z Premier League rozważają pozyskanie reprezentanta Niemiec w przyszłym roku. Od wielu lat angielskie ekipy inwestują rekordowe sumy w transfery.

W przypadku The Citizens wewnętrzne analizy mają określać Pavlovicia jako zawodnika najbardziej zbliżonego profilem do Rodriego. To właśnie niepewność dotycząca przyszłości Hiszpana sprawia, że ważnie obserwują rynek pomocników o podobnej charakterystyce. Pep Guardiola od lat docenia technicznie wyszkolonych i taktycznie zdyscyplinowanych zawodników.

Pavlović jest wychowankiem bawarskiego klubu. 21-latek zdążył już rozegrać 52 spotkania we wszystkich rozgrywkach w barwach Bayernu. W dorobku ma także cztery trafienia i trzy asysty Z kolei Enzo Maresca dysponuje szeroką grupą środkowych pomocników, co rodzi pytania o to, jak Pavlović miałby odnaleźć się w zespole ze Stamford Bridge.

Co istotne, sam zawodnik nie sygnalizował dotąd chęci opuszczenia stolicy Bawarii. Według portalu Transfermarkt.de wartość rynkowa 21-latka wynosi obecnie 65 milionów euro. Jego kontrakt na Allianz Arenie obwiązuje do czerwca 2029 roku. Defensywny pomocnik liczy na wyjazd na mistrzostwa świata.