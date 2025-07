Chelsea w letnim okienku transferowym może stracić Cole'a Palmera. The Blues postanowili już wycenić swojego gwiazdora. Londyńczycy oczekują aż 250 milionów funtów - donosi "Fichajes".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

250 milionów funtów ca Cole’a Palmera. Kosmiczna wycena Chelsea

Chelsea ma za sobą bardzo dobry sezon. Podopieczni Enzo Mareski zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów i zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Również Klubowe Mistrzostwa Świata padły łupem The Blues. Londyńczycy przygotowują się do nowej kampanii i pracują nad budową składu. Drużyna ma zostać jeszcze wzmocniona przez wielkie nazwiska.

Ostatnio pojawiły się zaskakujące doniesienia transferowe z obozu Chelsea. Otóż szeregi The Blues może opuścić Cole Palmer. Reprezentant Anglii znalazł się bowiem na radarze Manchesteru City. Popularni Obywatele są gotowi sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić swojego byłego gracza. Tymczasem londyńczycy postanowili już wycenić 23-latka.

Jak informuje serwis „Fichajes”, Chelsea oczekuje olbrzymiej kwoty za swoją gwiazdę. Cole Palmer został bowiem wyceniony na 250 milionów funtów. Tak wysoka cena może sprawić, że Manchester City wybije sobie z głowy transfer reprezentanta Anglii. Nawet oni mieliby problem z wyłożeniem takiej kwoty na stół.

Cole Palmer ma za sobą wybitny sezon. Angielski pomocnik rozegrał w nim 52 spotkania w barwach Chelsea. 23-latek w tym czasie zdołał uzbierać na swoim koncie aż 18 trafień, a także 14 asyst.