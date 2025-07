Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Manchester City chce Cole’a Palmera

Cole Palmer zdecydował się w 2023 roku opuścić Manchester City i dołączyć do Chelsea. Londyńczycy za transfer wychowanka The Citizens zapłacili 47 milionów euro. Dziś ta kwota może śmieszyć. Reprezentant Anglii bowiem fantastycznie wprowadził się do zespołu The Blues. Dziś jednym tchem wymienia się 23-latka w gronie najlepszych zawodników na świecie.

Jak się jednak okazuje, Cole Palmer wkrótce może opuścić szeregi Chelsea. Serwis „Fichajes” poinformował, że angielski pomocnik może być bohaterem hitowego i przede wszystkim zaskakującego transferu. 23-latek znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Pep Guardiola jest wręcz zdeterminowany, aby pozyskać swojego wychowanka.

Manchester City wyraża gotowość sięgnięcia głęboko do portfela, aby sprowadzić Cole’a Palmera. Wspomniane źródło zaznacza, że The Citizens przygotowują ofertę za Anglika z Chelsea na poziomie aż 170 milionów euro. The Blues muszą poważnie zastanowić się nad propozycją. Czas pokaże, czy ostatecznie 23-latek wróci na stare śmieci.

Cole Palmer w sezonie 2024/25 rozegrał 52 spotkania w koszulce Chelsea. Reprezentant Anglii może się pochwalić znakomitymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 18 trafień, a także 14 asyst.