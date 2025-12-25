Chelsea chce byłego zawodnika Realu Madryt. Hiszpański obrońca na radarze

Chelsea łączona jest z byłym obrońcą Realu Madryt. Jak podaje "Il Messaggero", na radarze londyńczyków znajduje się Mario Gila z Lazio Rzym.



Mario Gila w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea w ostatnich tygodniach zwolniła tempo w Premier League, wygrywając tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. Mimo to zespół Enzo Mareski zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze. Londyńczycy planują wzmocnienia w zimowym oknie transferowym, a jednym z priorytetów jest pozyskanie środkowego obrońcy.

Na celowniku The Blues znalazł się Mario Gila – były obrońca Realu Madryt, obecnie występujący w Lazio Rzym. Jak informuje włoski dziennik Il Messaggero, piłkarzem interesuje się także Bournemouth. Jednak to Chelsea wydaje się faworytem w ewentualnej rywalizacji o Hiszpana.

Lazio zmaga się z trudnościami finansowymi i rozważa sprzedaż zawodnika, by zmniejszyć wydatki na pensje. To stwarza potencjalną okazję dla Chelsea, która może pozyskać 25-latka za relatywnie niższą kwotę, biorąc pod uwagę jego obecny kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku.

Mario Gila sprawdził się we Włoszech i posiada zarówno predyspozycje fizyczne, jak i techniczne, które pozwalają przypuszczać, że dobrze odnajdzie się w Premier League. 25-letni Hiszpan dołączył do Lazio z Realu Madryt za zaledwie 6 milionów euro w 2022 roku.

W obecnym sezonie stoper rozegrał 16 spotkań, spędzając na boisku blisko 1400 minut. Fachowy serwis Transfermarkt.de wycenia Hiszpana na 30 milionów euro. Mario Gila jest w szczycie kariery i teraz jest odpowiedni moment, żeby spróbować swoich sił w topowym klubie.