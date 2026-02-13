Liverpool wybrał następcę Van Dijka. To czołowy obrońca Ligue 1

Liverpool powoli rozgląda się za następcą Virgila van Dijka. Poważnym kandydatem do wzmocnienia linii obrony ekipy The Reds jest Charlie Cresswell, który pokazuje się z bardzo dobrej strony w Ligue 1 - poinformowała brytyjska strona SportsBoom.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Charlie Cresswell celem transferowym Liverpoolu

Virgil van Dijk ma już 34 lata i jego kariera powoli zbliża się do końcowego etapu. Kontrakt Holendra z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku. Wiele wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Władze klubu z Anfield zaczynają więc rozglądać się za następcą doświadczonego stopera. Mistrzowie Premier League chcą postawić na młodszego defensora, który niedługo przejmie rolę lidera formacji obronnej.

Jak podaje brytyjski serwis „SportsBoom.com”, wysoko na liście kandydatów Liverpoolu znajduje się Charlie Cresswell, obecnie występujący w Tuluzie. 23-letni Anglik wyróżnia się w Ligue 1 i systematycznie buduje swoją markę na europejskim rynku.

Według doniesień medialnych perspektywiczny defensor mógłby trafić na Anfield Road już najbliższego lata, by przez sezon uczyć się u boku Van Dijka. Taki scenariusz pozwoliłby mu płynnie wejść w rolę podstawowego obrońcy w drużynie z Merseyside.

Młodzieżowy reprezentant Anglii z powodzeniem gra we francuskim klubie od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Stadium de Toulouse z Leeds United za ponad 4,5 miliona euro. W trwającej kampanii Charlie Cresswell rozegrał 22 mecze, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 15 milionów euro.