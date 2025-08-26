Real może go nie sprzedać. Chce zbyt dużych pieniędzy

Dani Ceballos planuje opuścić Real Madryt i grać dla innego klubu. Po gwiazdora zgłosiła się Marsylia, ale strony nie mogą dojść do porozumienia - informuje Fabrizio Romano.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Dani Ceballos

Ceballos zbyt drogi dla Marsylii. Transfer upada

Dani Ceballos odgrywa w obecnym sezonie marginalną rolę. Wystąpił w obu ligowych meczach Realu Madryt, ale Xabi Alonso wpuszczał go na murawę w samych końcówkach. Nie ulega wątpliwościom, że dla pomocnika to duży problem, gdyż zależy mu na przyszłorocznym mundialu. Po ostatnim spotkaniu opublikował w mediach społecznościowych wpis, który sugeruje, że jest gotowy na wyprowadzkę z Santiago Bernabeu. Królewscy nie zamierzają blokować jego odejścia, ale mają konkretne oczekiwania, przez które potencjalny transfer może upaść.

Po Ceballosa zgłosiła się bowiem Marsylia. Strony nawiązały kontakt, ale nie mogą dojść do porozumienia. Fabrizio Romano przekazał, że Królewscy oczekują za pomocnika aż 15 milionów euro, co francuski klub uważa za kwotę zdecydowanie przesadzoną. Wobec tego pojawiła się inna kandydatura, a jest nią Florentino Luis z Benfiki. Wygląda na to, że Real nie sprzeda więc Ceballosa do Marsylii.

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Olympique Marseille approach Benfica for Florentino Luis on loan deal with obligation to buy.



No agreement so far with Real Madrid for Dani Ceballos as request around €15m is considered too high. #OM #TeamOM pic.twitter.com/mwipiegDRV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Odejście wciąż jest oczywiście aktualne. Ceballos liczy na transfer do zespołu, w którym będzie grał regularnie. Utrzymanie wysokiej formy pomoże mu w powołaniu do reprezentacji Hiszpanii na przyszłoroczne mistrzostwa świata. W przypadku jego sprzedaży, Real Madryt może natomiast sięgnąć po nowego pomocnika. To jedno z życzeń Alonso, który wciąż nie uważa, aby kadra drużyny była wystarczająco jakościowa.