Casemiro może opuścić Manchester United. Chce go znany klub

Casemiro może odejść z Manchesteru United po zakończeniu obecnego sezonu, kiedy wygaśnie jego kontrakt. Jak podaje Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie 33-letniego pomocnika ma Palmeiras, czyli jeden z najlepszych klubów z ligi brazylijskiej.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Palmeiras wykazuje zainteresowanie Casemiro

Casemiro jest związany kontraktem z Manchesterem United jedynie do końca czerwca 2026 roku. Co prawda angielski klub posiada opcję przedłużenia umowy z 33-letnim pomocnikiem o kolejny sezon, jednak wciąż nie podjęto ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Włodarze z Old Trafford oczywiście nie wykluczają dalszej współpracy z doświadczonym Brazylijczykiem, ale warunkiem pozostania w zespole Czerwonych Diabłów miałaby być zgoda zawodnika na znaczące obniżenie wynagrodzenia. To właśnie kwestie finansowe mogą odegrać najważniejszą rolę w temacie przyszłości defensywnego pomocnika.

Na ten moment nie wiadomo, czy Casemiro przystanie na niższą pensję, dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 33-latek będzie kontynuował karierę w ekipie Czerwonych Diabłów. Jeśli weteran ostatecznie nie podpisze nowej umowy z Manchesterem United, z pewnością nie będzie mógł narzekać na brak zainteresowania.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, pomocnik może wrócić do ojczyzny, ponieważ Palmeiras jest gotowe zaoferować mu dwuletni kontrakt. Jego sytuację monitorują również Corinthians, Flamengo oraz Sao Paulo.

82-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach drużyny z czerwonej części Manchesteru od sierpnia 2022 roku, kiedy trafił na Old Trafford za ponad 70 milionów euro z Realu Madryt. Casemiro w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 1 asystę. Brazylijczyk spędził na boisku łącznie 1312 minut, pozostając ważnym elementem zespołu. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 8 milionów euro.