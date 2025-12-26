Casemiro czeka na ruch Man United. Amorim zabrał głos

Manchester United jest związany z Casemiro umową do końca sezonu. Gwiazdor czeka na ruch ze strony klubu. Ruben Amorim przyznaje, że decyzja nie zapadła.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Casemiro

Amorim jeszcze nie zdecydował w sprawie Casemiro

Manchester United w pewnym okresie naciskał na rozstanie z Casemiro, lecz ten nie wzbudził odpowiedniego zainteresowania na rynku transferowym. Wynikało to z faktu jego olbrzymiego wynagrodzenia, którego nie pokryłby żaden inny klub w Europie. Interesowali się nim Saudyjczycy, ale do konkretów nie doszło, więc temat ostatecznie upadł i Brazylijczyk pozostał na Old Trafford.

Obecny sezon w wykonaniu Casemiro to pewnego rodzaju odrodzenie. Spisuje się znakomicie i jest liderem drugiej linii. Ruben Amorim nieustannie mu ufa, stawiając na niego kosztem Kobbiego Mainoo czy Manuela Ugarte. Ma na koncie cztery bramki w 15 występach, co potwierdza, że jego forma tylko zwyżkuje.

Kontrakt Casemiro wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Znajduje się w nim opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy, ale wiąże się to z utrzymaniem dotychczasowej pensji. Czerwone Diabły na to na pewno nie przystaną, ale mogą jeszcze usiąść do negocjacji. Na ten moment rozmów w tej sprawie nie ma.

Amorim przyznaje, że decyzja w temacie Casemiro jeszcze nie zapadła. Klub jest z niego zadowolony, ale wiele zależy od możliwości finansowych i planów dotyczących wzmocnień. Być może uzna, że lepiej zastąpić go kimś bardziej perspektywicznym.

W 2022 roku Manchester United kupił Casemiro za 70 milionów euro. Wcześniej spędził kilka znakomitych lat w Realu Madryt.