Carrick zdecydował, co z Rashfordem. Man United już się szykuje

Marcus Rashford może wrócić do Manchesteru United i grać na Old Trafford w przyszłym sezonie. Michael Carrick z chęcią zatrzyma angielskiego skrzydłowego w zespole - informuje Christian Falk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Rashford z szansami na grę w Manchesterze United

Marcus Rashford spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Barcelonie, a obecnie przebywa z reprezentacją Anglii w Ameryce Północnej, gdzie walczy o sukces na mistrzostwach świata. Dopiero po turnieju rozstrzygnie się jego przyszłość klubowa – priorytetem gwiazdora od początku było pozostanie w Katalonii, ale mistrzowie Hiszpanii zrezygnowali z opcji wykupu. Zamiast tego, sprowadzili na skrzydło Anthony’ego Gordona, który zajmie miejsce właśnie Rashforda.

Co dalej z angielskim skrzydłowym? Do tej pory wydawało się, że na Old Trafford jest skreślony, ale inaczej uważa Michael Carrick. Miał bowiem przekazać Rashfordowi, że z chęcią zatrzyma go w zespole na przyszły sezon. Manchester United jest również skłonny spełnić oczekiwania menedżera i uwzględnić go w planach budowy drużyny.

Zainteresowanie usługami Rashforda jest spore – nie brakuje klubów, które zapłacą za niego 40 milionów funtów, natomiast przeszkodą jest jego bardzo wysokie wynagrodzenie. Bayern Monachium przymierzał się do transferu Anglika, ale szanse na finalizację tej operacji znacząco spadają po dogadaniu się z Ismaelem Saibarim. Na ten moment gwiazdorowi najbliżej do pozostania na Old Trafford, gdzie mógłby zacząć od nowa. Carrick widzi w nim nawet potencjalnego lidera ofensywy Manchesteru United.

🚨 Manchester United are prepared to keep Marcus Rashford next season after Michael Carrick expressed a desire to work with the England international.



The forward had attracted interest from Bayern Munich, but the Bundesliga champions are unlikely to pursue a deal if they… pic.twitter.com/fO9rP119E6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2026

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie