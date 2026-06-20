Juventus działa na rynku. Może dokonać niespodziewanego transferu

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Cher Ndour przymierzany do Juventusu

Juventus przygotowuje się do nowego sezonu, w którym będzie chciał odzyskać pozycję jednego z czołowych klubów we Włoszech. Poprzednia kampania okazała się dużym rozczarowaniem dla kibiców drużyny Bianconerich, ponieważ zespół Luciano Spallettiego zakończył rozgrywki Serie A dopiero na szóstym miejscu. Taki rezultat oznacza, że turyńczycy w najbliższym sezonie będą rywalizować jedynie w Lidze Europy. Władze klubu z Piemontu są świadome konieczności przeprowadzenia zmian kadrowych i już pracują nad wzmocnieniem kilku pozycji.

Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura, jednym z celów transferowych Juventusu jest Cher Ndour. Pomocnik Fiorentiny znajduje się wysoko na liście życzeń Starej Damy, która chce zwiększyć jakość w środku pola. 21-letni włoski zawodnik ma za sobą bardzo udaną kampanię i należy do najbardziej perspektywicznych piłkarzy występujących obecnie w Serie A. Działacze ze Stadio Artemio Franchi nie zamierzają jednak oddawać swojej gwiazdy za bezcen. Potencjalny transfer może kosztować Juventus około 30 milionów euro.

Dwukrotny reprezentant Włoch trafił do Fiorentiny w lutym 2025 roku z PSG za pięć milionów euro. Od tego czasu rozwój Ndoura znacząco przyspieszył. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył siedem bramek oraz zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia aktualnie pomocnika na kwotę od 20 do 30 milionów euro, co odpowiada oczekiwaniom władz Fiorentiny.

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