Arsenal szykuje propozycję za gwiazdora PSG. Zaoferuje 80 milionów euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bradley Barcola coraz bliżej Arsenalu

Arsenal planuje bardzo aktywne letnie okienko transferowe, a jednym z głównych celów londyńskiego klubu jest wzmocnienie pozycji lewego skrzydłowego. Mikel Arteta chce sprowadzić zawodnika z najwyższej półki, który podniesie jakość ofensywy i zwiększy rywalizację w składzie. Nie od dziś wiadomo, że na szczycie listy życzeń Kanonierów znajduje się Bradley Barcola, który obecnie reprezentuje barwy Paris Saint-Germain. Gigant z Emirates Stadium zamierza poważnie powalczyć o jego podpis.

Jak donosi Ekrem Konur na łamach serwisu „CaughtOffside.com”, Arsenal przygotowuje już pierwszą ofertę za 23-letniego Francuza. Propozycja londyńczyków ma opiewać na około 80 milionów euro i sprawdzić stanowisko władz PSG. Trudno jednak przewidzieć, czy taka kwota wystarczy, aby przekonać paryżan, którzy doskonale zdają sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim piłkarzem. Niewykluczone, że w przypadku Barcoli dojdzie do zaciętej licytacji między największymi europejskimi klubami.

Bradley Barcola, który łączony jest także z Liverpoolem, Manchesterem United oraz Barceloną, trafił do PSG latem 2023 roku z Olympique’u Lyon. Szybko udowodnił swoją wartość, choć w minionej kampanii często zaczynał mecze na ławce rezerwowych. W ostatnim sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 7 asyst. Jego szybkość, drybling oraz umiejętność gry jeden na jeden sprawiają, że idealnie pasowałby do stylu Arsenalu. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa gwiazdora wynosi około 70 milionów euro.

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