Mauro Icardi otrzymał ofertę od znanego klubu. Trwają rozmowy

ANP / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Benfica Lizbona chce Mauro Icardiego

Mauro Icardi ma ważny kontrakt z Galatasaray Stambuł tylko do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że strony nie przedłużą współpracy. Mianowicie, rozmowy w sprawie nowej umowy nie postępują, co sprawia, iż 33-letni napastnik może już wkrótce trafić na rynek jako wolny zawodnik. Taka sytuacja budzi spore zainteresowanie, ponieważ argentyński snajper wciąż uchodzi za piłkarza, który mógłby wnieść wiele jakości w ofensywie.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów, które bacznie obserwują sytuację Icardiego, jest Benfica Lizbona. Portugalski gigant miał już wykonać pierwszy krok i skontaktować się z przedstawicielami doświadczonego napastnika, przedstawiając mu wstępną ofertę. Na ten moment nie jest jednak znana decyzja ośmiokrotnego reprezentanta Argentyny. Zimą monitorowali go również tacy potentaci jak Juventus, AC Milan oraz AS Roma, co pokazuje, że zainteresowanie jego osobą wciąż jest duże.

Rutynowany atakujący występuje w barwach Galatasaray od września 2022 roku, kiedy trafił do Stambułu na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Rok później turecki klub wykupił snajpera za 10 milionów euro, czyniąc go jedną z kluczowych postaci zespołu Lwów. Wcześniej Icardi grał między innymi w Interze Mediolan oraz Sampdorii Genua, budując swoją renomę w Serie A. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył 16 bramek i zanotował 3 asysty.

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