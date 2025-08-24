Borussia porozumiała się z Chelsea. Finalizuje dwa transfery

Borussia Dortmund jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Jak dowiedział się dziennikarz Patrick Berger, niemiecki klub właśnie dogadał się z Chelsea w sprawie pozyskania dwóch zawodników - Carneya Chukwuemeki oraz Aarona Anselmino.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Chukwuemeka oraz Anselmino przejdą do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund rozpoczęła nowy sezon od rozczarowującego falstartu. Ekipa Czarno-Żółtych zaledwie zremisowała 3:3 na wyjeździe z FC St. Pauli, co wywołało sporo krytyki ze strony kibiców i ekspertów. Władze klubu z Signal Iduna Park uznały, że zespół potrzebuje natychmiastowych wzmocnień, aby skutecznie walczyć o najwyższe cele w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, iż Borussia sięgnie po dwóch zawodników londyńskiej Chelsea, którzy bez wątpienia zwiększą rywalizację w drużynie Die Borussen.

Jak poinformował dziennikarz Patrick Berger, do Dortmundu trafią Carney Chukwuemeka oraz Aaron Anselmino. 21-letni angielski pomocnik i 20-letni argentyński stoper mają zasilić szeregi ekipy BVB jeszcze w trwającym letnim okienku transferowym. Między klubami zostało już osiągnięte pełne porozumienie w sprawie obu transakcji, a finalizacja jest tylko kwestią czasu. Zarówno Chukwuemeka, jak i Anselmino są uznawani za niezwykle perspektywicznych piłkarzy, którzy mogą wnieść do zespołu Niko Kovaca potrzebną jakość.

Carney Chukwuemeka zasili Borussię na zasadzie transferu definitywnego. Koszt operacji wyniesie 25 milionów euro. Warto podkreślić, że Anglik w drugiej części poprzedniej kampanii był już wypożyczony do Dortmundu i zdążył zaaklimatyzować się na niemieckich boiskach. Teraz działacze BVB postanowili wykupić wychowanka Aston Villi. Z kolei Aaron Anselmino przeprowadzi się do Bundesligi na podstawie wypożyczenia, bez opcji wykupu. Zatem młody defensor będzie miał szansę na rozwój w jednej z czołowych lig Europy.