Lingard chce pomóc Barcelonie

Była gwiazda Manchesteru United i reprezentant Anglii pozostaje obecnie bez zespołu po opuszczeniu latem poprzedniego roku Nottingham Forest. Jesse Lingard nie prezentował zbyt dobrej formy, przez co żaden klub nie był zainteresowany podpisaniem z nim kontraktu.

Gracz postrzega zatem Barcelonę jako idealne miejsce na wskrzeszenie swojej kariery. Obecnie trenuje w Dubaju i czeka na odpowiedź katalońskich władz. Będąc wolnym zawodnikiem Lingard nie obciążałby Barcelony z ekonomicznego punktu widzenia. Mógłby trafić do zespołu za kwotę mniejszą niż 2 miliony euro do końca sezonu, co czyni go idealnym kandydatem.

Co więcej, Xavi i spółka postrzegają go jako wszechstronnego zawodnika, który może grać w środku lub na skrzydłach. Kolejnym ważnym czynnikiem jest jego doświadczenie.

