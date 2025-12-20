Legia Warszawa w piątek zmieniła trenera, zatrudniając Marka Papszuna. W styczniu bez wątpienia będzie chciała wzmocnić zespół. Daniel Łukasik w programie "To jest Sport.pl" wskazał idealnego zawodnika dla stołecznego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Wiśniewski byłby idealnym piłkarzem dla Legii – twierdzi Łukasik

Legia Warszawa w piątek (19 grudnia) ogłosiła nazwisko nowego trenera. Stery w klubie przejął Marek Papszun, czyli były opiekun innego polskiego zespołu – Rakowa Częstochowa. Wraz z zatrudnieniem nowego szkoleniowca, rozpoczęły się plotki dot. potencjalnych transferów w styczniu. Ze stołecznym klubem łączono już Nardina Mulahusejnovicia, czyli napastnika ormiańskiego Noah FC.

Jednego piłkarza, który byłby idealnym zawodnikiem dla Legii Warszawa wskazał Daniel Łukasik. Były piłkarz Wojskowych w programie „To jest Sport.pl” zdradził, że takim kandydatem jest Przemysław Wiśniewski. Reprezentant Polski gra aktualnie w drugoligowej Spezii.

– Wydaje mi się, że idealnym zawodnikiem byłby Przemek Wiśniewski, bo jest wysoki, szybki. Wydaje mi się, że pasuje do systemu z trójką obrońców. Potrzebujesz obrońcy, który gra dobrze głową i musi mieć profil bardzo szybkiego. Jeżeli będziesz grał wysoko, będziesz chciał pressować i grać na połowie przeciwnika, to musi być szybki, żeby wygrywał pojedynki, jak dostanie piłkę za plecy – powiedział Daniel Łukasik.

Wiele wskazuje na to, że Wiśniewski niebawem zmieni klub. Natomiast trudno wyrokować, czy będzie to Legia. Ostatnio włoskie media łączyły go z przeprowadzką do Serie A, pisząc o zainteresowaniu Fiorentiny. 27-latek ma za sobą bardzo dobre miesiące, ponieważ oprócz dobrej postawy w klubie, zadebiutował w reprezentacji Polski. Co więcej, wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce.