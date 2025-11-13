Były napastnik Barcelony wyznał bolesną prawdę. „Odejście do Chelsea było błędem”

Pierre-Emerick Aubameyang wrócił wspomnieniami do czasów gry w Chelsea. Napastnik nie gryzł się w język podczas wywiadu na kanale YouTube TroopzTV.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang przyznał, że odejście z Barcelony było błędem

Pierre-Emerick Aubameyang w rozmowie na kanale YouTube „TroopzTV” opowiedział o swojej krótkiej przygodzie w Chelsea. Napastnik przyznał, że transfer do The Blues był jego najgorszą decyzją w karierze. Gabończyk wyjaśnił, że w tamtym czasie przeżywał trudny moment w Barcelonie. W domu 36-latka doszło do włamania, a klub z powodów finansowych musiał sprzedać jednego z zawodników.

– Przejście do Chelsea było błędem. Cholernie wielkim błędem… W tamtym momencie przechodziłem przez trudny okres w Barcelonie. Włamano się do mojego domu, a Barcelona musiała sprzedać któregoś z zawodników. Albo Depaya albo mnie – powiedział zawodnik.

– Jedyną ofertą na stole była od Chelsea. Zgodziłem się. Przeszedłem tam ze względu na rodzinę, nawet jeśli chodziło o Chelsea… Myślałem, że wszystko pójdzie dobrze. Giroud przeszedł z Arsenalu do Chelsea i nie miał problemów, ale u mnie było inaczej – wyznał.

Przygoda snajpera na Stamford Bridge trwała niecały rok. Mimo swojego doświadczenia nie zdołał przebić się do podstawowego składu. W barwach The Blues wystąpił 21 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i szybko został odsunięty od drużyny.

Po nieudanym epizodzie w Anglii Aubameyang przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a później wrócił do Francji, gdzie dziś reprezentuje barwy Olympique Marsylia. W Ligue 1 odnalazł spokój i formę, której brakowało mu po odejściu z Barcelony. Piłkarz przyznał, że mimo bolesnych decyzji, doświadczenia z Londynu wiele go nauczyły zarówno sportowo, jak i życiowo.

